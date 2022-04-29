وزير الخارجية اللبناني يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني

بيروت- ( د ب أ ):

تلقى وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بوحبيب اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، أبلغه فيه استعداد بلاده لتوفير الوقود والطحين للبنان.

وأبلغ الوزير عبد اللهيان نظيره اللبناني" عن استعداد إيران توفير الوقود والطحين إلى لبنان، نظراً لأهمية الوقوف إلى جانبه في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية اللبنانية.

ورحب الوزير الإيراني" بعودة السفراء الخليجيين إلى لبنان، خاصة وأن للبنان مكانة إقليمية مهمة".

وشدد عبد اللهيان"بمناسبة اليوم العالمي للقدس، على دعم إيران الدائم للقدس والحقوق الفلسطينية، وعن تقديرها لوقوف لبنان إلى جانب المقاومة الفلسطينية".

وتطرق الوزير عبد اللهيان إلى محادثات فيينا، مؤكدا" استمرار إيران بهذا المسار والتفاؤل بشأن فرص التوصل إلى اتفاق".

يذكر أن لبنان يجري مفاوضات مع البنك الدولي لوضع مسودة قانون قبول قرض طارئ قيمته 150 مليون دولار لشراء مادة القمح، لتأمينها في ظل الأزمات التي أثرت سلبا على توافر هذه السلعة، منها الحرب الروسية - الأوكرانية ووضع الدولار النقدي في لبنان.