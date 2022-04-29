العاهل السعودي يستقبل أردوغان الذي بدأ زيارة رسمية اليوم للمملكة السعودية

(أ ش أ):

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمدينة جدة مساء اليوم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي بدأ زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية اليوم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حضر مراسم الاستقبال الرسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للمملكة السعودية وتركيا.