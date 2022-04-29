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العراق يبحث مع ممثلة الأمم المتحدة إكمال الاستحقاقات الدستورية

12:26 ص الجمعة 29 أبريل 2022
العراق يبحث مع ممثلة الأمم المتحدة إكمال الاستحقاقات الدستورية

رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي

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بغداد - (أ ش أ):

بحث رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسي مع الممثلَة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، إضافة إلى الأوضاع الإقليمية والدولية، وعددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الخميس عن بيان المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان إن "الحلبوسي استقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت".

وأوضح أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع السياسية في العراق، والتأكيد على أهمية إكمال الاستحقاقات الدستورية، وتشكيل حكومةٍ جديدةٍ تلبي متطلبات الشعب العراقي.

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محمد الحلبوسي العراق مجلس النواب العراقى
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