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وزراء الحكومة الفرنسية يعقدون آخر اجتماع لهم قبل تشكيل الحكومة الجديدة

04:18 م الخميس 28 أبريل 2022
وزراء الحكومة الفرنسية يعقدون آخر اجتماع لهم قبل تشكيل الحكومة الجديدة

وزراء الحكومة الفرنسية

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باريس- (أ ش أ)

وصل وزراء الحكومة الفرنسية إلى مقر قصر الإليزيه لعقد آخر اجتماع لمجلس وزراء حكومة "جان كاستكس"، والتي من المقرر ان تقدم استقالتها بعد إعادة انتخاب الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" رئيسا للبلاد لولاية جديدة.

وذكرت قناة "بي إف إم" الاخبارية الفرنسية اليوم الخميس، أنه سيتم تشكيل حكومة جديدة لفترة ثانية مدتها خمس سنوات، موضحة أنه سيتم عقد مأدبة غداء لأعضاء الحكومة الأربعين مع الرئيس ماكرون.

وكان رئيس وزراء فرنسا "جان كاستكس"، قد أعلن في 19 أبريل الجاري أنه سيقدم استقالته واستقالة حكومته خلال الأيام القادمة، وذلك في حال إعادة انتخاب الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته "إيمانويل ماكرون".

وقال "كاستكس"، في حوار خاص لقناة "فرانس انتر" الإخبارية الفرنسية، إن كل هذا يتوقف على مصير صناديق الاقتراع للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، ملمحا إلى إمكانية البقاء في منصبه حتى الانتخابات التشريعية المقررة من 12 إلى 19 يونيو القادم، في حال فوز المرشحة "مارين لوبان" في الانتخابات الرئاسية على النحو الذي يسمح به الدستور.

يذكر أن الرئيس ماكرون، قد فاز مساء يوم الأحد الماضي، بولاية رئاسية جديدة بتغلبه على منافسته اليمينية المتطرفة "مارين لوبان" بـ 8ر58% من الأصوات مقابل 2ر41% حسب تقديرات أولية.

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الحكومة الفرنسية فرنسا إيمانويل ماكرون قصر الإليزيه

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