النواب اللبناني يلغي جلسة طرح الثقة بوزير الخارجية لعدم اكتمال النصاب

بيروت- ( د ب أ ):

ألغى مجلس النواب اللبناني جلسة عامة اليوم الخميس كانت مقررة للنظر في طلب طرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب بسبب عدم اكتمال النصاب.

وأعلن الأمين العام للمجلس النيابي عدنان ضاهر أن عدد النواب الحاضرين بلغ 53 نائباً ، وبسبب عدم اكتمال النصاب ألغيت الجلسة العامة للنظر في طرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين المقدم من بعض نواب كتلة "القوات النيابية".

وكان نواب من كتلة "القوات اللبنانية" تقدّموا في 21 أبريل الحالي بطلب عقد جلسة للهيئة العامة للمجلس النيابي بهدف طرح الثقة بوزير الخارجية عملا" بسبب الارتكابات والمخالفات الجسيمة التي ترتكبها وزارة الخارجية والمغتربين في موضوع تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة".

واتهم نواب كتلة القوات اللبنانية وزارة الخارجية والمغتربين بـ "تكرار المحاولات الرامية الى تقييد حقّ المغتربين اللبنانيين بالاقتراع، بشكلٍ بات يهدّد سلامة العملية الانتخابية برمّتها، ويمسّ بحقّ شريحة واسعة من اللبنانيين في اختيار ممثليهم بطريقة حرّة وشفافة".

كما اتهموا وزارة الخارجية والمغتربين بأنها " تقوم عمداً بتشويه عملية الانتخابات الخاصة بالمغتربين اللبنانيين بدلا من تسهيلها واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لاتمامها بيسرٍ وسهولة".