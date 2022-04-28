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اليابان تحتج على قرار روسيا بشأن طرد 8 دبلوماسيين من البلاد

02:58 م الخميس 28 أبريل 2022
اليابان تحتج على قرار روسيا بشأن طرد 8 دبلوماسيين من البلاد

وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي

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طوكيو- (أ ش أ)

احتج وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، اليوم الخميس،على قرار روسيا طرد 8 موظفين دبلوماسيين يابانيين.

وقال هاياشي في جلسة لجنة برلمانية بحسب وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، إن"الهجمات الروسية انتهاك واضح للقانون الدولي وإن قتل العديد من المدنيين الأبرياء يعد جريمة حرب خطيرة وينتهك القانون الإنساني الدولي وغير مقبول على الإطلاق".

ووصفت الخطوة بأنها إجراء مضاد لقرار طوكيو في وقت سابق من هذا الشهر، طرد ثمانية دبلوماسيين ومسؤولين روس بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأشار هاياشي، إلى أن روسيا هي التي تسببت في هذا الوضع باللجوء إلى الوسائل العسكرية، مضيفا أنه من غير المقبول على الإطلاق أن تطرد روسيا المسؤولين اليابانيين، على الرغم من مسؤوليتها الكاملة عن إحالة العلاقات اليابانية الروسية إلى وضعها الحالي.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس الأربعاء، أنه يتعين على 8 دبلوماسيين ومسؤولين بالسفارة اليابانية في موسكو مغادرة روسيا بحلول 10 مايو المقبل.

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يوشيماسا هاياشي وزير الخارجية الياباني اليابان روسيا حرب الغزو الروسي

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