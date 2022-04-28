Masrawy logo white

إعلان

دول أوروبية ترى غموضًا في الإرشادات بشأن مطالب روسيا المتعلقة بالغاز

12:27 ص الخميس 28 أبريل 2022
دول أوروبية ترى غموضًا في الإرشادات بشأن مطالب روسيا المتعلقة بالغاز

الاتحاد الأوروبي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

بروكسل - (د ب أ)

تدفع عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي باتجاه صدور إرشادات أوضح من التكتل بشأن مطلب روسيا بدفع مقابل واردات الغاز بالروبل، وأشارت إلى أن الإرشادات الحالية غامضة للغاية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقالت المفوضية الأوروبية لسفراء الدول الأعضاء خلال اجتماع مغلق الأربعاء إنها ستدقق صياغة الإرشادات، وفقا لمصادر مطلعة.

وتريد بعض الدول التي أثارت القضية أن توضح المفوضية أن المشترين ليس لديهم أساليب للرضوخ لمطالب الكرملين، بحسب أحد المصادر.

وتأتي هذه الحيرة بعد قطع روسيا شحنات الغاز عن بولندا وبلغاريا، اللتين رفضتا الدفع بالروبل.

وفي الوقت نفسه، قدمت أربع شركات أوروبية المدفوعات بالروبل، إلا أنه لم يتضح ما إذا كانت هذه الشركات من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي. وهناك شركات أخرى مستعدة لفتح حسابات بنكية بالروبل.

اشتري كعك وبسكويت العيد من البيت.. أسعار تبدأ من 35 جنيها

اعرف الاسعار
الاتحاد الأوروبي روسيا أوكرانيا حرب الغزو الروسي الغاز الروسي الروبل الروسي

الخبر التالى:

البرهان: القوات المسلحة السودانية تدعم خيارات الشعب في التراضي الوطني
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
توبة يقلب الموازين.. مفاجآت في المسلسلات الأكثر بحثا في ثالث أسابيع رمضان
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا