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فرنسا: انقطاع الإنترنت في عدة مناطق بسبب هجمات استهدفت شبكات الألياف الضوئية

12:14 ص الخميس 28 أبريل 2022
فرنسا: انقطاع الإنترنت في عدة مناطق بسبب هجمات استهدفت شبكات الألياف الضوئية

فرنسا

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باريس - (د ب أ)

أعلنت شركتا "إس إف آر" و "فري" الفرنسيتان لخدمات المحمول والإنترنت الأربعاء أن هجمات استهدفت كابلات ألياف ضوئية طويلة تسببت في انقطاع خدمة الإنترنت في عدة أجزاء من فرنسا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال متحدث باسم إحدى الشركتين لوكالة بلومبرج إن القطاع السيبراني لمكتب المدعي العام لباريس فتح تحقيقا جنائيا في الأمر. وتم تكليف وكالة الأمن الفرنسية والشرطة القضائية بإجراء التحقيق.

وأفاد مصدر مطلع بأنه تم قطع الكابلات التي تصل بين مناطق في العاصمة باريس بمدن ليون وستراسبورج وليل في عدة مواضع.

وقال متحدث باسم شركة "إس إف آر" إن الأولوية لإعادة الشبكة. وقالت مؤسسة "نيتاليس" لتنظيم المعاملات بين الشركات أن الهجوم يمثل "حادثا كبيرا، وغير مسبوق في مداه".

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