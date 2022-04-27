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الرئيس الأوكراني: تلقيت دعوة لحضور قمة مجموعة الـ20

11:51 م الأربعاء 27 أبريل 2022
الرئيس الأوكراني: تلقيت دعوة لحضور قمة مجموعة الـ20

فولوديمير زيلينسكي

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أوكرانيا - (أ ش أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إنه تلقى دعوة لحضور قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في نوفمبر المقبل.

وغرد زيلينسكي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أجريت محادثات مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.. وقدمت له الشكر على دعم السيادة الأوكرانية وسلامة أراضيها؛ لاسيما الموقف الواضح في الأمم المتحدة.. وتمت مناقشة قضايا الأمن الغذائي. وأقدر دعوتي إلى قمة (مجموعة العشرين)".

يذكر أن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو هو الرئيس الحالي لمجموعة العشرين.

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