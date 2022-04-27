البيت الأبيض: واشنطن على تواصل مع بولندا وبلغاريا بعد قطع الغاز الروسي

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إن البيت الأبيض على اتصال بمسئولين حكوميين من بولندا وبلغاريا خلال الـ24 ساعة الماضية بعد قرار روسيا تعليق إمدادات الغاز الطبيعي إلى هاتين الدولتين لفشلهما في سداد المدفوعات بالروبل.

وقالت المتحدثة - في إفادة صحفية نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم الأربعاء، إن "القادة البولنديين قالوا إن لديهم القدرة من خلال الاحتياطيات والمدخلات الأخرى في الوقت الحالي".

وأضافت "قالت إن بلغاريا تدرس أيضًا إجراءات استيراد أخرى، لذلك نحن نعمل على معالجة الأمر على المدى الطويل. لقد تواصلنا مع هؤلاء القادة خلال الـ 24 ساعة الماضية."