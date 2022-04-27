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ألمانيا تؤكد حق الشعب الفلسطيني في دولة مُستقلة ومتواصلة جغرافيًا

09:59 م الأربعاء 27 أبريل 2022
ألمانيا تؤكد حق الشعب الفلسطيني في دولة مُستقلة ومتواصلة جغرافيًا

السفير ألالماني أوليفر أوفتشا

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فلسطين - (أ ش أ)

أكد ممثل ألمانيا لدى فلسطين أوليفر أوفتشا، اليوم الأربعاء، دعم بلاده الكامل لحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وديمقراطية ومتواصلة جغرافيًا.

وقال أوفتشا، خلال مقابلة مع وحدة الإعلام الدولي بتلفزيون فلسطين الرسمي، "نحن نقدم الدعم للشعب الفلسطيني بشكل يومي ليتمكن من بناء مؤسساته نحو إقامة الدولة".

وفيما يتعلق بتصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني خلال شهر رمضان، أكد أوفتشا إدانة بلاده لانتهاك حقوق الإنسان الأساسية، مشيرًا إلى أن ألمانيا تتابع ما يحصل على الأرض ببالغ القلق.

وأضاف "تواصلنا مع السلطة الوطنية الفلسطينية وكذلك الحكومة الإسرائيلية لتهدئة الأوضاع والعودة إلى النهج السلمي".

وفي سياق منفصل، أوضح أوفتشا أن ألمانيا ستستضيف مجموعة عمل الموازنة والإصلاحات المالية في مؤتمر لجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، بناء على دعوة تسلمتها من النرويج بصفتها ميسّر اللجنة، مشيرًا إلى أهمية حشد الدعم الدولي للشعب الفلسطيني.

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