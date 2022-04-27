Masrawy logo white

إعلان

للمرة الأولى.. الصين ترصد إصابة لدى البشر بسلالة من إنفلونزا الطيور

09:44 م الأربعاء 27 أبريل 2022
للمرة الأولى.. الصين ترصد إصابة لدى البشر بسلالة من إنفلونزا الطيور

الصين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

رصدت اللجنة الوطنية للرعاية الصحية الصينية الأربعاء، أول إصابة بإنفلونزا الطيور من سلالة (H3N8) لدى البشر في الصين، لدى طفل بالغ 4 سنة من العمر في مدينة تشوماديان بمقاطعة خنان بوسط الصين، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وقالت اللجنة الوطنية للرعاية الصحية في الصين، إن الطفل أصيب بالفيروس في 5 أبريل الجاري نتيجة الاختلاط بطير أليف، وتم نقله إلى المستشفى في 10 أبريل بسبب تدهور حالته الصحية، مشيرة إلى أنه لم يصب أي شخص من أفراد عائلة الطفل بالفيروس.

وحسب التقييمات الأولية، فإن سلالة H3N8 ليست قادرة حتى الآن لإصابة البشر على نطاق واسع، وبالتالي لا يزال خطر وباء واسع النطاق منخفضًا.

اشتري كعك وبسكويت العيد من البيت.. أسعار تبدأ من 35 جنيها

اعرف الاسعار
الصين إنفلونزا الطيور الرعاية الصحية الصينية فيروس إنفلونزا الطيور سلالة H3N8

الخبر التالى:

المفوضية الأوروبية: دفع مخصصات الغاز الروسي بالروبل "يخرق" العقوبات
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
دعاء ليلة القدر مكتوب 27 رمضان.. دعاء النبي وأفضل الأدعية المستجابة
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا