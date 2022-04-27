للمرة الأولى.. الصين ترصد إصابة لدى البشر بسلالة من إنفلونزا الطيور

وكالات

رصدت اللجنة الوطنية للرعاية الصحية الصينية الأربعاء، أول إصابة بإنفلونزا الطيور من سلالة (H3N8) لدى البشر في الصين، لدى طفل بالغ 4 سنة من العمر في مدينة تشوماديان بمقاطعة خنان بوسط الصين، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وقالت اللجنة الوطنية للرعاية الصحية في الصين، إن الطفل أصيب بالفيروس في 5 أبريل الجاري نتيجة الاختلاط بطير أليف، وتم نقله إلى المستشفى في 10 أبريل بسبب تدهور حالته الصحية، مشيرة إلى أنه لم يصب أي شخص من أفراد عائلة الطفل بالفيروس.

وحسب التقييمات الأولية، فإن سلالة H3N8 ليست قادرة حتى الآن لإصابة البشر على نطاق واسع، وبالتالي لا يزال خطر وباء واسع النطاق منخفضًا.