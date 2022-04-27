Masrawy logo white

إعلان

وكالة أوروبية: 2.3 مليون لاجئ أوكراني تقدموا بطلب الحماية

09:43 م الأربعاء 27 أبريل 2022
وكالة أوروبية: 2.3 مليون لاجئ أوكراني تقدموا بطلب الحماية

أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


روما - (د ب أ)

أفادت وكالة الاتحاد الأوروبي للاجئين، ومقرها مالطا، اليوم الأربعاء، بأن حوالي 3ر2 مليون لاجئ من أوكرانيا تقدموا، حتى الآن، بطلبات للحصول على حماية مؤقتة في الاتحاد الأوروبي.
ويمثل هذا حوالي 44 % من سكان أوكرانيا الذين فروا من البلاد إلى الآن، بحسب تحليل مبدئي.
وتقدم نحو 300 ألف لاجئ أوكراني أسبوعيا للحصول على الحماية المؤقتة في الاتحاد الأوروبي أو النرويج أو سويسرا.
ويتيح هذا الوضع لهؤلاء حقوقا مهمة مثل تصاريح العمل والحصول على الرعاية الطبية والسكن ومميزات اجتماعية لفترة تمتد من عام إلى ثلاثة أعوام.
وبحسب الوكالة الأوروبية، وصل 6ر4 مليون لاجئ أوكراني إلى الاتحاد الأوروبي منذ نشوب الحرب. ووصل معظمهم، 9ر2 مليون لاجئ، إلى بولندا، ووصل نحو 800 ألف إلى رومانيا وحوالي 500 ألف إلى المجر و 360 ألفا إلى سلوفاكيا.

اشتري كعك وبسكويت العيد من البيت.. أسعار تبدأ من 35 جنيها

اعرف الاسعار
اللاجئين الأوكران أوكرانيا الاتحاد الأوروبي

الخبر التالى:

للمرة الأولى.. الصين ترصد إصابة لدى البشر بسلالة من إنفلونزا الطيور
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
دعاء ليلة القدر مكتوب 27 رمضان.. دعاء النبي وأفضل الأدعية المستجابة
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا