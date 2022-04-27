"مايكروسوفت": روسيا نفذ هجمات سيبرانية في أوكرانيا لدعم العملية العسكرية

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

كشف شركة مايكروسوفت، عن تنفيذ روسيا لهجمات سيبرانية؛ دعمًا للعملية العسكرية في أوكرانيا.

وأوضح تقرير صادر عن الشركة اليوم الأربعاء، أن الهجمات لعبت دورًا في الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا وأن هذا الدور كان أكبر مما كان معروفًا علنًا، مشيرة إلى أن الشركة لاحظت ما بين 23 فبراير و8 أبريل ما مجموعه 37 هجومًا إلكترونيًا روسيًا مدمرًا داخل أوكرانيا.

ورصدت مايكروسوفت نشاطًا محدودًا لعمليات تجسس تشمل الدول الأعضاء الأخرى في حلف شمال الأطلسي "ناتو".