موسكو: تدمير 38 منشأة عسكرية أوكرانية بينها 7 مواقع قيادية

روسيا - (أ ش أ)

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، أن الطيران العملياتي التكتيكي وطائرات الهليكوبتر التابعة للقوات المسلحة الروسية دمر 38 منشأة عسكرية في أوكرانيا.

وقال كوناشينكوف، خلال إحاطة إعلامية نقلت عنها وكالة سبوتنيك الروسية: "إن الطيران العملياتي والتكتيكي للقوات الجوية الروسية أصاب 38 منشأة عسكرية أوكرانية من بينها سبعة مواقع قيادة، ونظامان للصواريخ المضادة للطائرات - أحدهما من طراز "أس -300" في منطقة نيكولايفكا والآخر "أوسا أكا إم" في منطقة فيليكايا كاميشيفاخا ومنطقتين محصنتين و27 مكانا لتركيز القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية".

وأردف كوناشينكوف "في الإجمالي، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير 141 طائرة و 111 مروحية و 609 طائرات بدون طيار و 275 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات".

وأكد أنه تم تدمير 2616 دبابة ومدرعات أخرى و297 راجمة صواريخ و1139 قطعة مدفعية ميدانية وهاون و2426 آلية عسكرية خاصة.