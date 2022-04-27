بريطانيا: أوكرانيا تسيطر على معظم مجالها الجوي

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا ما زالت تسيطر على معظم مجالها الجوي وأن روسيا فشلت في تدمير القوات الجوية للبلاد بشكل فعال أو كبح دفاعاتها الجوية.

نشرت "الدفاع البريطانية" تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، أن "روسيا تملك قدرة محدودة للغاية على الوصول الجوي إلى شمال وغرب أوكرانيا، مما يجعل العمليات الهجومية تقتصر على الضربات العميقة" بأسلحة تُطلق من بعد.

وأفادت بأن النشاط الجوي الروسي يتركز بشكل أساسي في جنوب وشرق أوكرانيا ويقدم الدعم للقوات البرية الروسية، مضيفة أن روسيا تواصل استهداف الأصول العسكرية الأوكرانية والبنية التحتية اللوجستية على مستوى البلاد.

وأشارت إلى ارتفاع خطر وقوع خسائر في صفوف المدنيين، موضحة أن معظم الضربات الجوية الروسية في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية كانت تستخدم على الأرجح قنابل غير موجهة.

وفي هذا الصدد، ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، أن مثل هذه الأسلحة تقلل من قدرة روسيا على التمييز بشكل فعال عند شن الضربات، ما يزيد من خطر وقوع إصابات في صفوف المدنيين.