Masrawy logo white

إعلان

بريطانيا: أوكرانيا تسيطر على معظم مجالها الجوي

08:57 م الأربعاء 27 أبريل 2022
بريطانيا: أوكرانيا تسيطر على معظم مجالها الجوي

وزارة الدفاع البريطانية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا ما زالت تسيطر على معظم مجالها الجوي وأن روسيا فشلت في تدمير القوات الجوية للبلاد بشكل فعال أو كبح دفاعاتها الجوية.

نشرت "الدفاع البريطانية" تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، أن "روسيا تملك قدرة محدودة للغاية على الوصول الجوي إلى شمال وغرب أوكرانيا، مما يجعل العمليات الهجومية تقتصر على الضربات العميقة" بأسلحة تُطلق من بعد.

وأفادت بأن النشاط الجوي الروسي يتركز بشكل أساسي في جنوب وشرق أوكرانيا ويقدم الدعم للقوات البرية الروسية، مضيفة أن روسيا تواصل استهداف الأصول العسكرية الأوكرانية والبنية التحتية اللوجستية على مستوى البلاد.

وأشارت إلى ارتفاع خطر وقوع خسائر في صفوف المدنيين، موضحة أن معظم الضربات الجوية الروسية في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية كانت تستخدم على الأرجح قنابل غير موجهة.

وفي هذا الصدد، ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، أن مثل هذه الأسلحة تقلل من قدرة روسيا على التمييز بشكل فعال عند شن الضربات، ما يزيد من خطر وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

هذا المحتوى من

Asha

اشتري كعك وبسكويت العيد من البيت.. أسعار تبدأ من 35 جنيها

اعرف الاسعار
وزارة الدفاع البريطانية روسيا بريطانيا أوكرانيا القوات البرية الروسية

الخبر التالى:

موسكو: تدمير 38 منشأة عسكرية أوكرانية بينها 7 مواقع قيادية
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
دعاء ليلة القدر مكتوب 27 رمضان.. دعاء النبي وأفضل الأدعية المستجابة
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا