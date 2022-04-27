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لبنان: جهود مكثفة للبحث عن مفقودي حادث غرق مركب طرابلس لليوم الرابع

08:54 م الأربعاء 27 أبريل 2022
لبنان: جهود مكثفة للبحث عن مفقودي حادث غرق مركب طرابلس لليوم الرابع

حادث غرق مركب

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لبنان - (أ ش أ)

تواصلت الجهود المكثفة للبحث عن المفقودين في حادث غرق مركب قبالة سواحل طرابلس وعلى متنها عشرات الركاب، حيث تم إنقاذ 45 مواطنا وانتشال 7 جثث فقط حتى الآن فيما تفيد التقارير المبدئية فقدان قرابة 30 شخصا منذ غرق المركب مساء السبت الماضي.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني أن عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني ومن المراكز البرية المجاورة يواصلون العمل بحثاً عن المفقودين الذين كانوا على متن المركب، موضحة أن عمليات المسح الميداني الشامل تتم برا وبحراً من رأس بيروت وصولا إلى العبدة في محاولة للعثور على أي من المفقودين. كما تقوم وحدات من القوات البحرية اللبنانية بالبحث عن المفقودين وبمساندة من القوات الجوية.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد طلب في اجتماعه الاستثنائي أمس بحضور قائد الجيش تكثيف جهود البحث والإنقاذ عن المفقودين بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

كما طلب من وزارتي الخارجية والمغتربين والدفاع الوطني التواصل مع الجهات الدولية للمساعدة في تأمين المعدات والآليات اللازمة لتعويم المركب الغارق قبالة سواحل طرابلس شمالي لبنان.

هذا المحتوى من

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