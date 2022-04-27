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قرار من السعودية بشأن زيارة الروضة الشريفة

07:38 م الأربعاء 27 أبريل 2022
قرار من السعودية بشأن زيارة الروضة الشريفة

الروضة الشريفة

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السعودية - (أ ش أ)

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي اليوم الأربعاء تعليق دخول وزيارة الروضة الشريفة خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وبداية شهر شوال من هذا العام 1443هـ.
وذكرت الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أنه تقرر تعليق زيارة الروضة الشريفة خلال الفترة من 27 رمضان وحتى 2 شوال حفاظا على سلامة الزوار والمصلين وتهيئة الظروف المناسبة لهم وتمكينهم من الزيارة بكل يسر وسهولة.
وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار سعيها لتقديم أرقى الخدمات للمصلين والزوار وذلك بعد أن من الله على مئات الآلاف من الزوار بالصلاة في المسجد النبوي والروضة الشريفة خلال شهر رمضان المبارك وللكثافة المتزايدة في أعداد قاصدي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاتي التراويح والقيام وعيد الفطر المبارك.

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الروضة الشريفة المسجد النبوي السعودية

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