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احتجاز 72 بحارًا مدنيًا من روسيا في أوكرانيا

07:14 م الأربعاء 27 أبريل 2022
احتجاز 72 بحارًا مدنيًا من روسيا في أوكرانيا

أوكرانيا

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روسيا - (أ ش أ)

ذكرت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا الاتحادية تتيانا ماسكالكوفا، أن هناك 72 بحارا مدنيا من روسيا محتجزون في حوض بناء السفن في مدينة إيزمائيل الأوكرانية".
وأضافت موسكالكوفا في تصريح صحفي أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء: "أن 8 سفن مدنية، و 72 شخصا من روسيا علقوا في حوض بناء السفن في ميناء إسماعيل بأوكرانيا".
وأوضحت موسكالكوفا، أنها اتصلت بهؤلاء البحارة المحتجزين، وقالت "نحن نتفهم أنهم يتلقون الطعام والمياه والأدوية، لكنهم غير قادرين على العودة".

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أوكرانيا احتجاز بحارة حقوق الإنسان
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