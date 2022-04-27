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البحرين تمنح "سبيس أكس" رخصة لتقديم خدمات ستارلينك في المملكة

06:12 م الأربعاء 27 أبريل 2022
البحرين تمنح "سبيس أكس" رخصة لتقديم خدمات ستارلينك في المملكة

شركة سبيس إكس

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البحرين - (أ ش أ)

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات في مملكة البحرين اليوم الأربعاء أنها منحت شركة صواريخ الفضاء سبيس اكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك رخصة لتقديم خدمات ستارلينك للأقمار الصناعية وخدمات الإنترنت في المملكة.

وأصبحت مملكة البحرين الأولى في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي التي تمنح مثل هذه التراخيص لخدمة ستارلينك.

يشار إلى أن ستارلينك هي خدمة أقمار صناعية جديدة مبتكرة تستخدم شبكة من الأقمار الاصطناعية في مدار أرضي منخفض، ما يمكنها من توفير خدماتها في جميع أنحاء العالم للمستهلكين في المنازل والشركات، وكذلك في السفن والطائرات، بسرعات توازي سرعات إنترنت الألياف الضوئية (الفايبر).

هذا المحتوى من

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سبيس أكس خدمات ستارلينك البحرين
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