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الإمارات: السيطرة على حريق بفندق بوسط دبي دون إصابات

05:47 م الأربعاء 27 أبريل 2022
الإمارات: السيطرة على حريق بفندق بوسط دبي دون إصابات

أرشيفية

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أبوظبي - (د ب أ)

سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي على حريق شب ظهر اليوم الأربعاء بأحد الفنادق في منطقة وسط دبي.

وأكدت إدارة الدفاع المدني في بيان عدم حدوث أي إصابات أو وفيات.

وقالت إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً الساعة الثالثة و 19 دقيقة بالتوقيت المحلي يفيد بوقوع حادث حريق في أحد الفنادق بمنطقة برج خليفة، وعلى الفور تحركت فرق الإطفاء ووصلت لموقع الحريق خلال 4 دقائق، وتبين أن الحادث عبارة عن حريق في (بعض المكيفات على سطح المبنى).

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