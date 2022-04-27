إفريقيا الوسطى تعتمد البيتكوين كعملة رسمية

مصر - (أ ش أ)

اعتمدت إفريقيا الوسطى "البيتكوين" كعملة رسمية إلى جانب الفرنك الإفريقي، وشرّعت استخدام العملات المُشفرة.

وذكر موقع "وايون" الهندي، اليوم الأربعاء، أن أفريقيا الوسطى تعد أول دولة في إفريقيا تقدم على تلك الخطوة.

وأقر نواب البرلمان قانونًا ينظم العملة المشفرة في البلاد، وصادق عليه الرئيس فوستان اركانج تواديرا.

وفي شهر سبتمبر الماضي اعتمدت السلفادور -كأول دولة في العالم- البيتكوين عملة قانونية.