Masrawy logo white

إعلان

إفريقيا الوسطى تعتمد البيتكوين كعملة رسمية

05:36 م الأربعاء 27 أبريل 2022
إفريقيا الوسطى تعتمد البيتكوين كعملة رسمية

عملة بيتكوين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصر - (أ ش أ)

اعتمدت إفريقيا الوسطى "البيتكوين" كعملة رسمية إلى جانب الفرنك الإفريقي، وشرّعت استخدام العملات المُشفرة.

وذكر موقع "وايون" الهندي، اليوم الأربعاء، أن أفريقيا الوسطى تعد أول دولة في إفريقيا تقدم على تلك الخطوة.

وأقر نواب البرلمان قانونًا ينظم العملة المشفرة في البلاد، وصادق عليه الرئيس فوستان اركانج تواديرا.

وفي شهر سبتمبر الماضي اعتمدت السلفادور -كأول دولة في العالم- البيتكوين عملة قانونية.

هذا المحتوى من

Asha

اشتري كعك وبسكويت العيد من البيت.. أسعار تبدأ من 35 جنيها

اعرف الاسعار
إفريقيا الوسطى العملات الرقمية بيتكوين

الخبر التالى:

الإمارات: السيطرة على حريق بفندق بوسط دبي دون إصابات
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. حكم بحبس مرتضى سنتين بتهمة سب الخطيب
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا