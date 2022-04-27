بريطانيا: اتهامات لنائب محافظ بمشاهدة أفلام إباحية خلال جلسة لمجلس العموم

لندن- (أ ف ب):

فتح حزب المحافظين البريطاني تحقيقا في مزاعم تشير إلى أن نائب تابع له كان يشاهد موادا إباحية على هاتفه المحمول أثناء جلوسه بجوار وزيرة خلال جلسة لمجلس العموم.

وأشارت المعلومات إلى أن وزيرة اشتكت من هذا الحادث خلال اجتماع دوري لنواب حزب المحافظين مساء الثلاثاء بحسب مصادر إذاعة "بي بي سي" البريطانية، وقد أيدت مزاعمها نائبة أخرى.

وتم إعطاء اسم النائب المتهم إلى المسؤولين عن الانضباط الحزبي، الذين اعتبروا أن مثل هذه التصرفات غير مقبولة وأكدوا أنه سيتخذون الإجراءات اللازمة.

ولم يتم الكشف عن اسم النائب الخاضع للتحقيق وليس معروفا بعد ما إذا كان عضوا في الحكومة.

يذكر أن اجتماع الثلاثاء ضم 12 نائبة من حزب المحافظين مع زعيم الحزب داخل مجلس العموم للشكوى من التحيز الجنسي داخل البرلمان.