الحكومة الألمانية: روسيا ليست شريكا موثوقا به في مجال الطاقة

برلين- (د ب أ):

لا ترى الحكومة الألمانية روسيا شريكا موثوقا به في ضوء وقف واردات الغاز الروسي إلى بولندا وبلغاريا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبشترايت، في برلين اليوم الأربعاء، إن هذا يظهر مرة أخرى أنه لا يمكن الاعتماد على روسيا كمورد على الدوام، مضيفا أن الجهود التي تبذلها الحكومة الألمانية لتصبح أقل اعتمادا على الإمدادات الروسية هي أمر مُلح الآن، وقال: "كلما سارت الأمور بشكل أسرع، كان ذلك أفضل".

وفي نزاع الغاز بين روسيا والغرب، أوقفت شركة "جازبروم" الروسية المملوكة للدولة صادراتها إلى بولندا وبلغاريا، وبررت جازبروم ذلك بأن شركتي "PGNiG" و "Bulgar Gaz" لم تدفعا بالروبل في الوقت المحدد، في المقابل أكدت صوفيا ووارسو أنهما أوفتا بالتزاماتهما التعاقدية.

وقال هيبشترايت، إن الشركات الألمانية ستسدد الإمدادات الروسية إلى مصرف جازبروم باليورو.

وأضاف متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، أن مصرف جازبروم سيكون حينها مسؤولا عن تحويل الأموال إلى الروبل، وبذلك تفي الشركات الألمانية بالتزاماتها التعاقدية.

أولاف شوبتز