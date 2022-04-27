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روسيا وأمريكا تنفذان عملية مفاجئة لتبادل السجناء

04:28 م الأربعاء 27 أبريل 2022
روسيا وأمريكا تنفذان عملية مفاجئة لتبادل السجناء

تبادل السجناء بين روسيا وأمريكا

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موسكو- (د ب أ):

نفذت روسيا والولايات المتحدة عملية لتبادل السجناء تمت بصورة مفاجئة بالرغم من مناقشتها منذ فترة طويلة.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء أن روسيا أفرجت عن المواطن الأمريكي تريفور ريد، وتسلمت كونستانتين ياروشينكو المدان في الولايات المتحدة. وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن إطلاق سراح ريد في واشنطن.

وكان بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين قد بحثا عملية التبادل في اجتماع قمة بينهما عقد في جنيف العام الماضي. وفي ضوء العلاقات المتوترة بين البلدين، والتي تفاقمت بشكل جذري بسبب الحرب في أوكرانيا، لم يكن هذا التطور متوقعا.

وكانت الولايات المتحدة قد طالبت بشكل متكرر بالإفراج عن ريد 30 عاما، وفي يوليو 2020، صدر حكم بحقه بالسجن تسع سنوات في معسكر اعتقال بتهمة التعدي على رجال شرطة ومقاومة السلطات الروسية بينما كان مخمورا.

وكان سفير الولايات المتحدة في روسيا، جون سوليفان، قد انتقد الحكم ووصفه بأنه مسرحية سخيفة.

وضغطت عائلة ريد أيضا على الحكومة الأمريكية لبذل كل ما بوسعها لتأمين إطلاق سراح الطالب ريد. ومن ناحية أخرى ، كان قد صدر حكم بحق الطيار الروسي ياروشينكو بالسجن لمدة 20 عاما، بتهمة تهريب المخدرات في الولايات المتحدة عام 2010.

وقال بايدن: "اليوم نرحب بتريفور ريد في وطنه ونحتفل بعودته إلى العائلة التي افتقدته كثيرا".

وأضاف أن الجندي الأمريكي السابق لم يعد محتجزا لدى روسيا. ولم يقدم المزيد من التفاصيل . وشكر بايدن سوليفان ومسؤولين حكوميين أمريكيين آخرين على جهودهم لتأمين إطلاق سراح ريد.

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