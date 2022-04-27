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المفوضية الأوروبية تحذر الدول من الانصياع لمطالب موسكو والدفع مقابل الغاز بالروبل

04:09 م الأربعاء 27 أبريل 2022
المفوضية الأوروبية تحذر الدول من الانصياع لمطالب موسكو والدفع مقابل الغاز بالروبل

أورزولا فون دير لاين

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بروكسل- (د ب أ):

حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، الشركات من أن الانصياع لمطالب موسكو والدفع مقابل الغاز بالروبل سوف يكون بمثابة انتهاك للعقوبات، وذلك في ظل تصاعد المواجهة بين روسيا وأوروبا بشأن إمدادات الطاقة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فون دير لاين القول" الشركات الملتزمة بمثل هذه العقود لا يجب أن تنصاع للمطالب الروسية. هذا سوف يكون بمثابة انتهاك للعقوبات، مما يمثل خطورة كبيرة على الشركات".

وكانت حكومتا بلغاريا وبولندا قد أعلنتا أن روسيا ستوقف تسليم إمدادات الغاز الطبيعي إليهما ابتداء من اليوم الأربعاء، في تصعيد كبير بشأن المعركة بين موسكو وأوروبا على إمدادات الغاز الضرورية.

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