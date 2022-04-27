السلطات السودانية تطلق سراح عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي

الخرطوم- (أ ف ب)

أطلقت السلطات السودانية الاربعاء سراح محمد الفكي، العضو السابق بمجلس السيادة الحاكم وأحد المناهضين للانقلاب الذي نفّذه الجيش على شركائه المدنيين في السلطة في أكتوبر، بحسب ما أعلن محاميه.

وقال أزهري الحاج موكل الدفاع عن الفكي إنه "تم الإفراج عن محمد الفكي" بعد مضي أكثر من شهرين على توقيفه في 13 فبراير.

تم الإفراج عن الفكي غداة إطلاق سراح خالد عمر يوسف، رفيقه في "قوى الحرية والتغيير" أبرز تحالف مدني معارض في البلاد، ووزير شؤون مجلس الوزراء السابق.