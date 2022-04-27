إخلاء عشرات المدارس في مونتينيجرو بعد تهديدات بوجود قنابل

بلجراد- (د ب ا):

قال متحدث باسم وزارة التعليم على قناة " ار تي سي جي" اليوم الأربعاء إنه تم إرسال رسائل إلكترونية للعشرات من المدارس في مونتينيجرو تفيد بوجود قنابل في مبانى المدارس.

وقامت الشرطة بتمشيط وتفتيش مباني 41 مدرسة، تم إلغاء كل الدراسة بها اليوم.

ولم يعرف بعد مصدر التهديدات، بالاضافة إلى أي روابط محتملة مع التطورات السياسية الحالية.

ومن المقرر أن ينعقد برلمان مونتينيجرو غدا الخميس في العاصمة بودوجريكا لتشكيل حكومة جديدة موالية للغرب. وتعرضت هذه الخطوة لانتقادات من جانب الأحزاب الموالية لصربيا التي كانت جزءا من الحكومة الماضية، التي خسرت في تصويت بالثقة هذا العام.