الإمارات تنجح في توفير مليار وجبة طعام للمحتاجين بـ50 دولة

دبي- ( د ب أ):

أعلنت الإمارات نجاح حملتها الخيرية الهادفة إلى توفير مليار وجبة طعام للمحتاجين في أنحاء العالم.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، في تدوينة على "تويتر اليوم الأربعاء: “نختتم بحمد الله حملة المليار وجبة بحصيلة قياسية بلغت 600 مليون وجبة للآن تبرعت بها مؤسسات وشركات ورجال أعمال و320 ألف فرد، ونعلن اليوم عن دعم شخصي للحملة بـ400 مليون وجبة لاستكمال المليار وجبة".

وأضاف أن "حملة المليار وجبة تعبر عن القيم الحقيقية لشعب الامارات، وتعبر عن إحساس هذا الشعب بمعاناة غيره وسط تحديات غذائية يشهدها العالم، أشكر جميع من ساهم وتفاعل مع الحملة الإنسانية الأكبر في تاريخ الدولة لإطعام الطعام في 50 دولة حول العالم".

وكان نائب رئيس الإمارات قد أطلق "أكبر مبادرة إنسانية في المنطقة لتقديم مليار وجبة غذاء للفقراء والمحتاجين حول العالم" في الأول من شهر رمضان الجاري، لتشمل 50 دولة بمختلف انحاء العالم.

وقال تقرير سابق للمبادرة إن " تحدي الجوع وسوء التغذية والأمراض المرتبطة به، يتسبب في فقدان طفل لحياته كل 10 ثوانٍ وموت 25 ألف شخص يومياً منهم 10 آلاف طفل، فيما يبيت 800 مليون إنسان حول العالم جائعين كل يوم، ويعاني 52 مليون إنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نوعاً من أنواع الجوع أو سوء التغذية أغلبهم من النساء والأطفال.

ومنذ إطلاق المبادرة، تدفقت المساهمات من الأفراد والشركات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص ورجال الأعمال ورواد العمل الخيري والإنساني في الإمارات عبر الموقع الإلكتروني للحملة والحساب المصرفي والرسائل النصية، ومركز الاتصال الخاص بالمبادرة.