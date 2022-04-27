سنغافورة تعدم شخصا معاقا ذهنيا على الرغم من الاحتجاجات

بانكوك- (د ب ا):

قامت سنغافورة بإعدام شخص معاق ذهنيا، على الرغم من الاحتجاجات الدولية، وذلك لاتهامه بتهريب المخدرات، وفقا لما قالته قناة بيرناما اليوم الأربعاء.

ونقلت القناة عن شقيق المتهم الماليزي، 34 عامًا، إنه تم إعدامه اليوم .

وقد حاولت أسرته ومنظمات حقوق الانسان منع تنفيذ حكم الاعدام حتى النهاية، ولكن محكمة الاستئناف رفضت المناشدات بالرأفة وأكدت إدانته أمس الثلاثاء.

وكان قد تم إلقاء القبض على المتهم عام 2009 لمحاولته دخول البلاد وبحوزته 43 جراما من الهيروين. وكان يبلغ من العمر حين ذاك 21 عاما.

وقد خلص خبير طبي إلى أن معدل الذكاء لديه يبلغ 69، وهو المستوى الذي يعبر عن إصابته بإعاقة إدراكية. ولكن قضت محكمة بإعدامه عام 2010، حيث قرر القضاة أنه كان على علم بأنه ينتهك قوانين البلاد.

وكان من المقرر تنفيذ حكم الاعدام في نوفمبر الماضي، ولكن تم إرجاؤه بعد إصابته بفيروس كورونا.

واحتج خبراء الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على الحكم. حتى أمس، حاولت والدة المتهم منع تنفيذ حكم الاعدام، وفقا لما ذكرته صحيفة ستريتس تايمز.

وسوف يتم إعادة جثة المتهم إلى ماليزيا، ودفنه في بلدة أبوه مسقط رأسه بعد غد الجمعة، بحسب صحيفة ذا ستار الماليزية.