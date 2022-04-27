بالفيديو: استهداف ماكرون بالطماطم خلال جولة في سوق مدينة قرب باريس

باريس- (أ ف ب):

استهدف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحبات من الطماطم وذلك خلال جولة قام بها في إحدى ضواحي باريس. في الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل نرى ماكرون وقد تجنب بصعوبة حبة طماطم وجهت إليه.

ووصل الرئيس المنتخب حديثاً صباح الأربعاء إلى مدينة سيرجي بونتواز عاصمة إقليم "فال دواز" شمال باريس، وقام بجولة في سوق سان كريستوف بالمدينة وعقد مناقشات مع العديد من السكان والتجار.

وبعد أكثر من ساعة من بدء جولته في المدينة التي تصدر فيها جان لوك ميلانشون في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، تم استهدافه برمي الطماطم بشكل مقصود لكنه تجنبها. وضرب الحراس طوقاً أمنياً حول ماكرون لحمايته ووضع بعضهم مظلة سوداء فوق رأسه.

Emmanuel Macron ciblé par un jet de tomates lors de son déplacement à Cergy pic.twitter.com/3J0hXIZSRP — BFMTV (@BFMTV) April 27, 2022

بعد لحظات قليلة، واصل ماكرون سيره وأجاب على البعض الذين سألوه حول هوية رئيس وزرائه المستقبلي، فرد بأن "كل شيء في وقته" مؤكداً انه سيختار شخصية معروفة بحساسيتها "الاجتماعية والبيئية والإنتاجية".