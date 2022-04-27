موسكو: اليوم تم تبادل طيار روسي بمواطن أمريكي

وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه تمت، اليوم الأربعاء، صفقة تبادل المواطن الأمريكي تريفور راودي ريد مقابل المواطن الروسي المدان في الولايات المتحدة قسطنطين ياروشينكو.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر بوزارة الخارجية الروسية قوله: "نتيجة عملية مفاوضات طويلة تمت في 27 أبريل عام 2022 صفقة تبادل المواطن الأمريكي المدان سابقا في روسيا، تريفور راودي ريد، مقابل المواطن الروسي قسطنطين ياروشينكو، الذي حكمت عليه محكمة أمريكية في عام 2010 بالسجن 20 عاما".

من جهتها نشرت قناة "روسيا 24" تسجيل فيديو يظهر عملية نقل تريفور ريد إلى مطار فنوكوفو في العاصمة روسيا الذي أقلع منه إلى الولايات المتحدة.

وقد اعتقل المواطن الروسي قسطنطين ياروشينكو في 28 مايو عام 2010، في ليبيريا بتهمة التحضير لنقل كمية كبيرة من الكوكايين، ثم نقل إلى الولايات المتحدة حيث قضت عليه محكمة في سبتمبر عام 2011، بالسجن مدة 20 عاما. وينفي ياروشينكو التهم بشكل قاطع ويعتبر اعتقاله استفزازا وقضيته ملفقة.

يذكر أن الطالب الأمريكي تريفور راودي ريد حكمت عليه محكمة في موسكو عام 2020 بالسجن 9 سنوات لمهاجمته ضباط شرطة في صيف عام 2019.