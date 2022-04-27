فيضانات جنوب إفريقيا: الرئيس يعلن أمام البرلمان خطة الإنقاذ التي تصل إلى 60 مليون دولار

جوهانسبرج- (بي بي سي):

يستعرض اليوم الأربعاء رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا أمام برلمان بلاده في كيب تاون تفاصيل المساعدات الإنسانية التي ستقدَمها الحكومة لمقاطعة كوازولو ناتال التي غمرتها الفيضانات في الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

وقال رامافوزا إن الحكومة خصَصت بالفعل أكثر من 60 مليون دولار للمساعدة في الإغاثة في حالات الكوارث.

وتحتاج عملية التمويل الإضافي إلى موافقة البرلمان.

وقُتل 435 شخصا على الأقل ودمر أكثر من 4000 منزل خلال الفيضانات الأخيرة.

ووصل فريق الأمم المتحدة للتو إلى البلاد لتقييم الدعم الممكن إلى الإقليم.

ووقعت معظم الأضرار في ديربان التي تعد ثالث أكبر مدينة في البلاد من حيث عدد السكان.

وتعتبر فيضانات كوازولوناتال هي الأقوى من نوعها منذ 60 عاما.