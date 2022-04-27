التهاب الكبد الغامض: مرض غريب يصيب الأطفال في غزة

غزة- (بي بي سي):

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل أول حالة التهاب كبد حاد مجهول السبب في غزة. وأصيب به طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، واستدعت حالته نقله إلى قسم العناية المركزة.

وتشير الوزارة إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت خلال شهر إبريل الجاري عن تسجيل 170 حالة إصابة بسلالة غير معروفة وشديدة من التهاب الكبد، في 11 دولة. مع وفاة طفل واحد على الأقل بسبب المرض الغامض.

وظهرت الحالات الأولى في اسكتلندا تلتها إسبانيا ومن ثم إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

يتأثر بهذا المرض وفقا لتقارير إعلامية الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من شهر إلى 16 عاما، ومعظم الحالات تتركز في الفئة العمرية التي تقل عن 10 سنوات. تتراوح أعمار الحالات التي رصدت بين شهر و 16 سنة. سبعة عشر طفلاً منهم احتاجوا إلى زراعة كبد؛ ورصدت وفاة واحدة على الأقل.

وقبل أن تظهر على الأطفال علامات التهاب الكبد الحاد، تبدو عليهم أعراض تشمل أعراض مرض اليرقان يصحبها الإسهال والقيء وآلام في البطن.

وبحسب الخبراء لا تعرف بعد طريقة انتقال عدوى هذا النمط من المرض وكيفية الوقاية منها وعلاجها.