الضفة الغربية: القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا وتصيب 3 آخرين خلال مواجهات في جنين

الضفة الغربية-(بي بي سي):

قتلت القوات الإسرائيلية شابا فلسطينيا بالرصاص الحي صباح اليوم الأربعاء خلال عملية في شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن مصادر طبية.

وقالت المصادر الفلسطينية إن "الشاب الفلسطيني أحمد مساد البالغ من العمر 19 عاما، استشهد وجرح ثلاثة آخرون برصاص القوات الإسرائيلية في منطقة جنين"، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وكانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي قد اقتحمت مخيم جنين فجرا، مما أدى إلى اشتباكات مسلحة مع الفلسطينيين، بحسب مصادر فلسطينية.

أما المصادر الإسرائيلية فقالت ردا على سؤال لوكالة فرانس برس "إن الجيش ينفذ أنشطة لمكافحة الإرهاب في جنين".

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي اعتقل عددا من المطلوبين اثنان منهم في منطقة جنين وثلاثة في قباطية.

وتتزايد حدة التوتر في الضفة الغربية إذ اعتقل الجيش الإسرائيلي أمس 12 فلسطينيا. وألصق صباح اليوم أمر هدم منزل الفلسطيني الذي يزعم الجيش أنه منفذ اعتداء تل أبيب قبل 3 أسابيع.

ومنذ 22 مارس/آذار قتل برصاص الجيش الإسرائيلي حتى الآن 26 فلسطينيا بحسب وكالة فرانس برس.

وفي البلدة القديمة في القدس جرح أكثر من 250 فلسطينيا في الأسابيع الأخيرة في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى. كما أكد نادي "الأسير الفلسطيني"، أن إسرائيل أصدرت منذ مطلع العام الجاري أوامر اعتقال إداري تجاوزت الـ550 أمر اعتقال.