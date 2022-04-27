روسيا تعلن السيطرة الكاملة على منطقة خيرسون

موسكو-(بي بي سي):

يواصل الجيش الروسي حملته العسكرية في أوكرانيا، في الوقت الذي يرفع فيه الغرب معدل دعمه العسكري إلى القوات الأوكرانية وتزويدها بالمزيد من الأسلحة الثقيلة.

وقالت الأمم المتحدة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق من حيث المبدأ على مشاركة الأمم المتحدة والصليب الأحمر في إجلاء المدنيين من مصنع أزوفستال للحديد والصلب في ماريوبول.

وأكدت روسيا سيطرتها على منطقة خيرسون بأكملها، وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية صباح اليوم إن القوات الروسية استولت على المزيد من الأراضي في شرق وشمال شرق البلاد.

ولاتزال الولايات المتحدة تسعى إلى تأمين المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وحشدت 40 دولة من الحلفاء لتأمين الدعم الطويل المدى.

وسمحت الحكومة الألمانية بتزويد أوكرانيا بنحو 50 دبابة مضادة للطائرات.

وقررت بريطانيا، بحسب الرئيس الأوكراني، إلغاء الرسوم الجمركية على جميع السلع المستوردة من أوكرانيا، كما طالبت وزيرة الخارجية البريطانية بتقديم طائرات حربية لأوكرانيا. وقال وزير الدفاع البريطاني إن الحكومة سترسل إلى أوكرانيا صواريخ مضادة للأهداف البحرية والبرية.

وفي تحول مثير أعلنت شركة صينية لصناعة الطائرات المسيرة تعليق مبيعاتها لروسيا وأوكرانيا في محاولة لوقف استخدام منتجاتها في الحرب. وهذه أول شركة صينية تتخذ مثل هذه الإجراءات أثناء الغزو الروسي لأوكرانيا.