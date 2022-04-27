سوريا: مقتل 4 جنود وإصابة 3 في هجوم صاروخي على دمشق وتتهم إسرائيل

دمشق-(بي بي سي):

نفذت إسرائيل ليلة أمس هجوما صاروخيا على مناطق بالقرب من العاصمة السورية دمشق، بحسب مصادر وكالة الأنباء السورية سانا.

قتل في الهجوم أربعة جنود سوريين وجرح ثلاثة آخرون، بالإضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

وقال المصدر العسكري السوري: "إن العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق". وأكد أن "وسائط الدفاع الجوي تصدت للصواريخ وأسقطت بعضها".