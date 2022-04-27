مقتل فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص إسرائيلي في جنين

رام الله- (د ب أ):

قتل فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون اليوم الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي لدى اقتحامه جنين في الضفة الغربية بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن شابا قتل جراء إصابته بعيار ناري في الرأس فيما أصيب ثلاثة بجروح متوسطة خلال اقتحام قوات من الجيش فجر اليوم، مدينة جنين ومخيمها.

وبحسب المصادر، اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الجيش التي أطلقت الأعيرة النارية والمطاطية خلال عملية الاقتحام بحثا عن مطلوبين للأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت يوم أمس عن وفاة شاب فلسطيني /20 عاما/ متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي لدى اقتحامه مخيما للاجئين في أريحا في الضفة الغربية.

واتهمت الحكومة الفلسطينية إسرائيل بتصعيد "الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون" ضد المدنيين الفلسطينيين في مناطق سكنهم ومنازلهم خلال اقتحام قواتها قرى ومدن الضفة الغربية.