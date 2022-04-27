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وكالة الطاقة الذرية توافق على مساعدة أوكرانيا لإصلاح الأضرار بمحطة تشيرنوبل

12:47 ص الأربعاء 27 أبريل 2022
وكالة الطاقة الذرية توافق على مساعدة أوكرانيا لإصلاح الأضرار بمحطة تشيرنوبل

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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أوكرانيا - (أ ش أ)

وافقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على مساعدة أوكرانيا فيما يخص إصلاح الأضرار التي لحقت بمحطة تشيرنوبل للطاقة النووية، بعد أن سيطرت عليها القوات الروسية.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها الإنجليزية الثلاثاء، عن الإدارة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه "من الواضح أن هناك أضرارًا ونحن نُقيّم ذلك".

وكانت القوات الروسية سيطرت على الموقع الذي كان في وقت سابق مسرحًا لأسوأ حادث نووي في العالم في عام 1986.

ولكن القوات الأوكرانية تمكنت من استعادة المفاعل الواقع شمالي البلاد بعد انسحاب روسيا هذا الشهر.

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