الصحة العالمية: العالم أصبح أعمى عن مدى انتشار كورونا

وكالات

حث مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الثلاثاء دول العالم على مواصلة مراقبة الإصابات بفيروس كورونا، قائلا إن العالم صار "أعمى" عن كيفية انتشار الفيروس بسبب انخفاض معدلات الفحوص، حسبما ذكرت "يورونيوز".

وقال جيبريسوس في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة التابعة للأمم المتحدة في جنيف "في الوقت الذي تقلل فيه العديد من الدول الفحوص، تواصل منظمة الصحة العالمية تلقي معلومات أقل عن انتقال الفيروس وتطوره"، وأضاف قائلا: "هذا يجعلنا عميانا بشكل متزايد عن أنماط الانتقال والتطور".

وقال إن قاعدة بيانات منظمة الصحة العالمية تتلقى معلومات أقل وأقل من السابق حول الإصابات وفحوصات التسلسل الجيني لاكتشاف الفيروس.

وتابع تيدروس: "هذا يجعلنا نعيش في حالة من عدم الرؤية على نحو متزايدة بشأن أنماط العدوى وانتقالها وتطورها"