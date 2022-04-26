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بعد بولندا.. روسيا تعتزم وقف إمدادات الغاز إلى بلغاريا

10:37 م الثلاثاء 26 أبريل 2022
بعد بولندا.. روسيا تعتزم وقف إمدادات الغاز إلى بلغاريا

ارشيفيه

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صوفيا - (د ب أ)

أعلنت بلغاريا أن روسيا ستوقف تسليم إمدادات الغاز الطبيعي إليها يوم غد الأربعاء.

وتعتزم روسيا تعليق إمدادات الغاز إلى بولندا بموجب عقد يامال وذلك اعتبارا من غد الأربعاء، في تصعيد كبير بشأن المعركة بين موسكو وأوروبا على إمدادات الغاز الضرورية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

يشار إلى أن موسكو وأوروبا مستغرقتان في مواجهة بشأن طريقة الدفع مقابل الغاز، ويلوح في الأفق خطر قطع إمدادات الغاز منذ أسابيع.

وقال الكرملين إنه يتعين سداد قيمة الغاز بالروبل، لكن الاتحاد الأوروبي يعتبر هذا انتهاكا للعقوبات، كما يقوي قبضة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصورة مرفوضة. وكانت بولندا صاخبة بشكل خاص في مقاومتها.

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