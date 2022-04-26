"ذكره بكوسوفو".. بوتين لجوتيريش: ما فعلناه مع دونباس يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة

وكالات

بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الحرب في أوكرانيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أعقاب لقائه مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وذكر بيان للكرملين، عقب اللقاء أن بوتين إلى الأذهان "سابقة كوسوفو"، خلال حديثه عن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

وأوضح الكرملين، أن الرئيس الروسي أشار إلى قرار محكمة الأمم المتحدة حول كوسوفو، القاضي بأنه في الحالات المتعلقة بحق تقرير المصير لا يعتبر كيان معين ملتزما بطلب موافقة السلطات المركزية للدولة التي يعلن الانفصال عنها، ولفت بوتين إلى أن الكثير من الدول الغربية اعترفت باستقلال كوسوفو بعد إعلان الإقليم انفصاله عن صربيا في 2008.

وشدد الرئيس الروسي على أنه من حق الجمهوريتين في دونباس إعلان الاستقلال لأن "السابقة القانونية قد نشأت"، مضيفًا: "ونحن عملنا نفس الشيء تجاه جمهوريتي دونباس. وبعد أن قمنا بذلك توجهتا إلينا بطلب تقديم المساعدة العسكرية لهما في التصدي للدولة التي تخوض عملية عسكرية ضدهما".

وقال: "كان من حقنا فعل ذلك بالتوافق التام مع المادة 51 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".