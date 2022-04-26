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أول حافلة ذاتية القيادة في المملكة المتحدة تبدأ تجارب الطريق في أسكتلندا

09:56 م الثلاثاء 26 أبريل 2022
أول حافلة ذاتية القيادة في المملكة المتحدة تبدأ تجارب الطريق في أسكتلندا

حافلة ذاتية القيادة

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المملكة المتحدة - (أ ش أ)

بدأت أول حافلة ذاتية القيادة في المملكة المتحدة تجاربها على الطرق في أسكتلندا، مع خطط لنقل الركاب في غضون أشهر.

ذكر موقع "جادجتس 360"، اليوم الثلاثاء، أن الحافلات مزودة بأجهزة استشعار تمكنها من العمل على طرق محددة مسبقًا دون تدخل من سائق لضمان السلامة أو السيطرة.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الأسكتلندية، فإن تشغيل الحافلات ذاتية القيادة ستوفر خدمة قادرة على نقل ما يصل إلى 36 راكبًا لمسافة 22 كيلومترًا، بطاقة 10 آلاف راكب في الأسبوع، موضحًا أن الحافلات ذات الطابق الواحد ستسافر في الغالب على الطرق السريعة التي تسيطر عليها هيئة النقل في أسكتلندا، وتخضع للتشغيل التجريبي لضمان التفاعل بأمان مع حركة المرور الأخرى في بيئة طريق حية.

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حافلة ذاتية القيادة لمملكة المتحدة أسكتلندا

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