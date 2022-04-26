واشنطن ترحب بقرار برلين إرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا

برلين - (د ب أ)

رحب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بالقرار الألماني ،الذي وصفه "بالبارز"، لدعم أوكرانيا بمنظومات أسلحة مضادة للطائرات.

وقال أوستن إن إرسال 50 دبابة "شيتا" مضادة للطائرات، والمعروفة باسم "جيبارد" في ألمانيا، يمثل خطوة "كبيرة" تمنح قدرات إضافية مهمة لأوكرانيا.

وتابع وزير الدفاع الأمريكي،في أعقاب المؤتمر الدولي الخاص بأوكرانيا الذي عُقِد في قاعدة الجيش الأمريكي الجوية بمدينة رامشتاين الألمانية، أن برلين صديقة وحليفة كبرى للولايات المتحدة.

وأضاف "أننا جميعا عازمون على مساعدة أوكرانيا على الانتصار اليوم وبناء قوتها غدا".