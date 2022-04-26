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أوكرانيا: الإبلاغ عن فقدان أكثر من 16 ألف شخص جراء الغزو الروسي

07:52 م الثلاثاء 26 أبريل 2022
أوكرانيا: الإبلاغ عن فقدان أكثر من 16 ألف شخص جراء الغزو الروسي

الحرب في أوكرانيا

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برلين - (د ب ا)

صرحت مفوضة حقوق الإنسان التابعة للبرلمان الأوكراني، ليودميلا دينيسوفا، بأنه تم بالفعل الإبلاغ عن فقدان أكثر من 16 ألف شخص نتيجة الغزو الروسي للبلاد.

وقالت دينيسوفا،في مقابلة تليفزيونية بثت اليوم الثلاثاء "الأولوية الأولى هى البحث عن الأشخاص المفقودين بعد الذى تم قصفه وتدميره".

ومن بين المفقودين ،نحو ألفي جندي. وفيما يتعلق بالمدنيين ، فإن نحو الربع من ميناء ماريوبول الواقع جنوب شرقي أوكرانيا، والذي تحاصره القوات الروسية منذ مطلع شهر مارس الماضي.

يشار إلى أن روسيا شنت هجوما على أوكرانيا قبل نحو شهرين. ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، نزح أكثرمن سبعة ملايين شخص داخل البلاد. وغادر أكثر من خمسة ملايين أوكرانيا.

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