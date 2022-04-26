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وزير الدفاع الأمريكي ينتقد تحذيرات لافروف من نشوب حرب عالمية ثالثة

07:42 م الثلاثاء 26 أبريل 2022
وزير الدفاع الأمريكي ينتقد تحذيرات لافروف من نشوب حرب عالمية ثالثة

وزير الدفاع لويد أوستن

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برلين - (د ب أ)

انتقد وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن التحذيرات الأخيرة لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من نشوب حرب عالمية ثالثة واستخدام للأسلحة النووية.

وفي أعقاب المؤتمر الدولي عن أوكرانيا الذي عُقِد في قاعدة الجيش الأمريكي الجوية في مدينة رامشتاين الألمانية اليوم الثلاثاء، قال اوستن إن كل حديث عن استخدام محتمل للأسلحة النووية أمر "خطير للغاية وقليل الجدوى".

وأضاف اوستن: "لا أحد يريد حربا نووية ولا أحد بإمكانه أن يكسبها".

وتابع اوستن أنه دائما ما يكون هناك احتمال قائم لحدوث عدد من الأشياء لكنه رأى أن دق طبول الحرب والتكهن باستخدام أسلحة نووية من الأمور المحفوفة بالمخاطر والتي لا تعود بالنفع على أحد، وقال إن بلاده تفعل كل ما في وسعها من أجل منع خروج الحرب عن السيطرة بتجاوزها لحدود أوكرانيا.

كان لافروف تحدث في وقت سابق عن وجود خطر حقيقي لنشوب حرب عالمية ثالثة وقال في مقابلة مع التلفزيون الروسي نشرتها وزارة الخارجية على قناة تليجرام مساء أمس الاثنين إن "الخطر جسيم وحقيقي ولا يجب الاستهانة به".

وكان لافروف قال أيضا إن بلاده ستنظر إلى شحنات الأسلحة المرسلة من حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى أوكرانيا باعتبارها أهدافا مشروعة وأردف "بالطبع ستكون هذه الأسلحة هدفا مشروعا للقوات المسلحة الروسية".

وأوضح لافروف أنه إذا كان حلف شمال الأطلسي (ناتو) "دخل بحكم الواقع في حرب مع روسيا عن طريق وكيل وقام بتسليح هذا الوكيل، فإننا سنفعل في الحرب ما يتعين على المرء أن يفعله في الحرب".

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