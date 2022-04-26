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روسيا ردًا على بريطانيا: مستعدون لشن ضربات بعيدة المدى في أي وقت داخل كييف

05:44 م الثلاثاء 26 أبريل 2022
روسيا ردًا على بريطانيا: مستعدون لشن ضربات بعيدة المدى في أي وقت داخل كييف

وزارة الدفاع الروسية

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روسيا - (أ ش أ)

أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها سترد بضرب مواقع صنع القرار في كييف في حال استخدمت الأسلحة البريطانية المقدمة إليها لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.

وأشارت الوزارة - في بيان ردا على تصريح نائب وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء - إلى أنه "كما حذرنا سابقا، فإن القوات المسلحة الروسية على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لشن ضربات بعيدة المدى وموجهة بدقة ضد مراكز صنع القرار في كييف".

وكان هيبي قد قال في وقت سابق "لن تكون هناك بالضرورة مشكلة إذا تم استخدام الأسلحة التي قدمتها بريطانيا إلى أوكرانيا لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية".

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