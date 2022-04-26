مقتل عسكريين عراقيين في تفجير انتحاري شمال بغداد

بغداد- (بي بي سي):

قُتل عسكريان عراقيان، أحدهما ضابط برتبة رائد، عندما فجر انتحاري حزامه الناسف قرب قوة عراقية خاصة خلال عمليات بحث عن خلايا تنظيم الدولة الاسلامية شمال بغداد.

ووفقا لمصدر في وزارة الداخلية فإن "انتحاريا فجر نفسه على قوة من الجيش ما اسفر عن مقتل رائد بالجيش وجندي وإصابة ثلاثة جنود اخرين" من الفرقة السادسة في قيادة عمليات بغداد وجهاز الأمن الوطني.

وأوضح أن انتحاريا اخر "حاول تفجير نفسه ضد القوة نفسها التي كانت تداهم وكرا في بستان البوغبين بقضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، لكن سبقه الجنود وأردوه قتيلا".

من جهة اخرى، كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، مقتل 43 من الجهاديين في عمليات استهدفتهم في محافظة نينوى في الشمال في الفترة الأخيرة.

وسيطر التنظيم المتشدد المعروف بـ"الدولة الإسلامية" على مناطق شاسعة في عام 2014 في العراق وأيضا سوريا المجاورة قبل أن تعلن هزيمته في البلدين على التوالي في عامي 2017 و2019.

على الرغم من ذلك فإنه ما زال يحتفظ في كلا البلدين "بما مجموعه 10 الاف مقاتل"، وفقًا لتقرير للأمم المتحدة صدر العام الماضي.