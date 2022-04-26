رويترز: لافروف يرفض اقتراح كييف إجراء محادثات سلام في ماريوبول

وكالات:

رفض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الثلاثاء اقتراح كييف إجراء محادثات سلام في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية، وقال إن من السابق لأوانه الحديث عن الجهة التي ستتوسط في أي مفاوضات، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وقال لافروف بعد اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في موسكو إن روسيا ملتزمة بالوصول إلى حل دبلوماسي بشأن أوكرانيا عبر المحادثات.