القوات الجوية الروسية تقصف العشرات من الأهداف العسكرية في أوكرانيا

موسكو- (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية أصابت 87 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال الساعة الأربع والعشرين الماضية، فيما دمرت قوات الصواريخ منظومتين "إس-300" للدفاع الجوي ومنصة لإطلاق صواريخ "توتشكا أو" التكتيكية.

ونقل موقع قناة "آر تي عربية" عن المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف القول، في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء، إن صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو خلال الليلة الماضية أصابت أربع منشآت عسكرية في أوكرانيا، منها منطقتان لتمركز القوات والمعدات، ومستودعان للذخيرة في مقاطعة خاركوف.

وأضاف أن ضربات القوات الجوية الروسية أدت إلى مقتل حوالي 500 فرد من الجيش الأوكراني وتدمير 59 قطعة من المدرعات والمدفعية والمركبات.

وأفاد كوناشينكوف بأن قوات المدفعية الروسية نفذت 1299 مهمة نارية خلال اليوم الماضي، وشملت الأهداف المدمرة 37 مركز قيادة، و114 نقطة محصنة للقوات الأوكرانية، و983 منطقة لتمركز القوات والمعدات، و139 موقعا للمدفعية و21 مستودع ذخيرة.